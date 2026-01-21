إيران تحذر أمريكا: مواجهتنا المقبلة شرسة وستجتاح المنطقة

وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحذيراً شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن بلاده سترد «بكل ما تملك» في حال تعرضها لأي هجوم جديد، ومشدداً على أن أي مواجهة مقبلة ستكون واسعة النطاق وستطال المنطقة بأكملها.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، قال عراقجي: «قواتنا المسلحة القوية لن تتردد في الرد بكل ما تملك إذا تعرضنا لاعتداء جديد».

وأكد عراقجي أن حديثه «ليس تهديداً بل توصيفاً للواقع»، مشيراً إلى رفضه للحرب رغم خلفيته الدبلوماسية والعسكرية.

وحذر من أن أي مواجهة شاملة «ستكون شرسة وطويلة الأمد»، وستتجاوز بكثير «الجداول الزمنية غير الواقعية» التي تروّج لها إسرائيل وحلفاؤها في واشنطن، مؤكداً أن تداعيات الحرب «ستجتاح المنطقة بأسرها، ولن تقتصر آثارها على أطراف النزاع، بل ستطال المدنيين حول العالم».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من على وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد، على حد قوله.