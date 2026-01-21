قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة تثير أضواء ملونة في جميع أنحاء العالم.. تفاصيل
أخبار العالم

محكمة يابانية تحكم على قاتل رئيس الوزراء السابق بالسجن المؤبد

سيارة تقل تيتسويا ياماجامي، المتهم بقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي
محمد على

أصدرت محكمة يابانية اليوم "الأربعاء" حكماً بالسجن المؤبد على رجل يبلغ من العمر 45 عاماً بتهمة قتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي رمياً بالرصاص في حادثة هزت البلاد قبل ثلاث سنوات ونصف.

وأُلقي القبض على تيتسويا ياماجامي في يوليو 2022 بعد أن أطلق النار على آبي بمسدس محلي الصنع أثناء إلقائه خطابًا انتخابيًا في مدينة نارا غرب البلاد، ما أدى إلى مقتله. 

وكان آبي، رئيس الوزراء الأطول خدمة في البلاد، يبلغ من العمر 67 عامًا.

حكم بالإدانة شبه مؤكد

كان الحكم بالإدانة شبه مؤكد بعد أن اعترف ياماجامي بقتل آبي في الجلسة الأولى في محكمة مقاطعة نارا في أكتوبر، وكان التركيز منصباً على شدة الحكم.

ووصف القاضي شينيتشي تاناكا إطلاق النار بأنه عمل "حقير".

وقال: "من الواضح أن استخدام السلاح في حشد كبير جريمة خطيرة وخبيثة جدًا"، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة العامة اليابانية إن إتش كيه.

وخلال ذلك، طالب الادعاء بالسجن المؤبد، واصفاً إطلاق النار بأنه "حادث خطير جدًا هز اليابان وغير مسبوق في تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية التي خاضتها اليابان".

وفي المقابل، طالب الدفاع عن المتهم بعقوبة مخففة لا تتجاوز 20 عاماً، مستشهداً بمشاكل عائلية مرتبطة بكنيسة التوحيد والتي كانت الدافع وراء إطلاق النار على رئيس  الوزراء الراحل وهي العامل في التأثير على المتهم بالقتل.

ورغم أنه لم يعد زعيماً لليابان وقت حدوث الاغتيال له، ظل آبي قوة سياسية ومؤثرة ومُلزمة داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان.

فراغ داخل الحزب وداخل المشهد السياسي الياباني

وقد خلّف غيابه فراغاً داخل الحزب وداخل المشهد السياسي الياباني، الذي شهد منذ ذلك الحين سباقين على زعامة الحزب، وبالتالي، سلسلة من التغييرات في منصب رئيس الوزراء.

شغل آبي نفسه منصب رئيس الوزراء لمدة إجمالية قدرها 3188 يومًا على مدى فترتين منفصلتين، واستقال في سبتمبر 2020 لأسباب صحية.

ويقود الحكومة اليابانية الآن تلميذته سناء تاكايتشي التي تقود كذلك الحزب الليبرالي الديمقراطي، لكن قبضة الحزب على السلطة قد تضاءلت بشكل كبير منذ رحيل آبي.

