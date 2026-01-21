قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بعد انسحاب قسد.. الجيش السوري يدخل مخيم الهول بتعزيزات كبيرة

الجيش السوري
الجيش السوري
محمد على

دخل الجيش السوري، اليوم الأربعاء، معسكر الهول الضخم للاحتجاز، الذي يضم أقارب متطرفين مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، والذي انسحبت منه القوات الكردية في اليوم السابق، وفقًا لما قاله صحفيون في الموقع.

ذكرت الوكالات الصحفية أن عددًا كبيرًا من الجنود يفتحون البوابة المعدنية للمعسكر ويدخلون.

يضم معسكر الهول حوالي 24 ألف شخص، من بينهم 15 ألف سوري ونحو 6300 امرأة وطفل أجنبي من 42 جنسية.

وذكر مصدر أمني سوري أن قوات الأمن أرسلت تعزيزات كبيرة لحفظ الأمن في مخيم الهول عقب انسحاب قوات قسد، فيما جرى إعادة 11 امرأة مع أطفالهن من جنسية أجنبية بعد فرارهن من مخيم الهول بريف الحسكة، حيث إن قوات قسد أخطرت العائلات في مخيم الهول بالسماح لهن بالخروج قبل انسحابها.

وأخطرت قوات قسد العائلات في مخيم الهول بالسماح لها بالخروج قبل انسحابها.
 

الجيش السوري معسكر الهول أقارب متطرفين داعش القوات الكردية العائلات المخيم والعودة الهول

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

جرينلاند وعسكرة القطب الشمالي.. لماذا يريد ترامب الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية ؟

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

