بعد انسحاب قسد.. الجيش السوري يدخل مخيم الهول بتعزيزات كبيرة

دخل الجيش السوري، اليوم الأربعاء، معسكر الهول الضخم للاحتجاز، الذي يضم أقارب متطرفين مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، والذي انسحبت منه القوات الكردية في اليوم السابق، وفقًا لما قاله صحفيون في الموقع.

ذكرت الوكالات الصحفية أن عددًا كبيرًا من الجنود يفتحون البوابة المعدنية للمعسكر ويدخلون.

يضم معسكر الهول حوالي 24 ألف شخص، من بينهم 15 ألف سوري ونحو 6300 امرأة وطفل أجنبي من 42 جنسية.

وذكر مصدر أمني سوري أن قوات الأمن أرسلت تعزيزات كبيرة لحفظ الأمن في مخيم الهول عقب انسحاب قوات قسد، فيما جرى إعادة 11 امرأة مع أطفالهن من جنسية أجنبية بعد فرارهن من مخيم الهول بريف الحسكة، حيث إن قوات قسد أخطرت العائلات في مخيم الهول بالسماح لهن بالخروج قبل انسحابها.

وأخطرت قوات قسد العائلات في مخيم الهول بالسماح لها بالخروج قبل انسحابها.

