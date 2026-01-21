عراقجي: التهديد باستخدام القوة ضد إيران انتهاك صارخ للقانون الدولي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن التهديد باستخدام القوة ضد إيران يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وقال عراقجي، إن هذه التهديدات لا تضر فقط بالأمن الإقليمي بل تهدد استقرار العالم بأسره.

رد قوي على التهديدات الخارجية

وجاءت تصريحات عراقجي في وقت حساس، في ظل تصاعد التوترات بين إيران وبعض القوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة.

الوزير شدد على أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديدات أو محاولات لزعزعة استقرارها.

التأكيد على مبدأ الدفاع المشروع

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن إيران متمسكة بحقها في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها، وأن أي محاولة لاستخدام القوة ضدها ستكون مرفوضة بشدة وستقابل برد حاسم.

تصعيد التوترات في المنطقة

هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة بسبب القضايا النووية الإيرانية.

وقد زادت المخاوف من تصعيد عسكري محتمل في المنطقة، خاصة مع التحركات العسكرية لبعض الدول الغربية.