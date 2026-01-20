“أكاذيب”.. وزير الخارجية الإيراني ينتقد إلغاء مشاركته بدافوس

انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لإلغاء مشاركته بسبب حملة قمع الاحتجاجات الأخيرة، قائلاً إن القرار استند إلى "أكاذيب وضغوط سياسية".

تحولت الاحتجاجات في إيران التي اندلعت بسبب الضغوط الاقتصادية في أواخر ديسمبر إلى أكبر تحدٍ يواجه القيادة الإيرانية منذ سنوات، ولم يتضح النطاق الكامل للقمع العنيف حتى الآن بسبب انقطاع الإنترنت.

كان من المقرر أن يلقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كلمة اليوم الثلاثاء في الاجتماع السنوي للنخب العالمية في سويسرا، لكن تم إلغاء دعوته بعد أن قال المنتدى الاقتصادي العالمي إنه لن يكون "صحيحاً أمر دعوته" بسبب "الخسائر في أرواح المدنيين في إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية".

فيما قال عراقجي في منشور على موقع إكس في وقت متأخر من يوم الاثنين إنه تم إلغاء حضوره "على أساس الأكاذيب والضغوط السياسية من إسرائيل ووكلائها ومؤيديها المقيمين في الولايات المتحدة".

انحطاط أخلاقي وإفلاس فكري

ووصف إلغاء دعوته بينما، تمت دعوة إسرائيل بعد حربها الإبادية في غزة بأنه "معيار مزدوج"، قائلاً إن ذلك "ينم عن انحطاط أخلاقي وإفلاس فكري".

قال مسؤولون إيرانيون إن المظاهرات الأخيرة كانت سلمية قبل أن تتحول إلى "أعمال شغب" أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل، خصما إيران اللدودان، في محاولة لزعزعة استقرار البلاد.

أرفق منشور عراقجي على موقع إكس مقطع فيديو يقول إن المظاهرات كانت "عملية إرهابية" حرض عليها جهاز الموساد الإسرائيلي للتجسس.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إنها تحققت من مقتل ما لا يقل عن عدة آلاف من المتظاهرين على يد قوات الأمن الإيرانية، وتشير بعض التقديرات إلى أن العدد الحقيقي يصل إلى 20 ألف قتيل.

وقالت منظمة حقوق إنسان إيرانية تتخذ من النرويج مقراً لها، أنها تحققت من مقتل ما لا يقل عن 3428 متظاهراً، .