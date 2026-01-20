وزير الخزانة الأمريكي: العلاقات مع أوروبا قوية رغم أزمة جرينلاند

زعم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن العلاقات بين أمريكا وأوروبا مازالت قوية رغم الأزمة القائمة حول جرينلاند.



وحث الوزير الأمريكي الشركاء التجاريين على "أخذ نفس عميق" والسماح للتوترات الناجمة عن تهديدات إدارة ترامب الجديدة بفرض تعريفات جمركية على جرينلاند "بالانحسار".

وقال بيسنت متحدثاً على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "أعتقد أن علاقاتنا لم تكن يوماً أقرب من الآن".

وأعلن ترامب السبت الماضي عن فرض ضريبة استيراد بنسبة 10% تبدأ في فبراير على البضائع القادمة من ثماني دول أوروبية التفّت حول الدنمارك في أعقاب دعوات ترامب المتزايدة للولايات المتحدة للاستيلاء على إقليم جرينلاند شبه المستقل.

وأصر ترامب على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى هذه المنطقة لأسباب أمنية ضد التهديدات المحتملة من الصين وروسيا.