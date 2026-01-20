حماس تؤكد تعاونها مع اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور في القطاع

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أن الجهات الحكومية في قطاع غزة شرعت باتخاذ إجراءات على المستويين اللوجستي والإداري، لتسهيل عمل اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور.

وقال قاسم في تصريحات له : حماس لا تضع أي اشتراطات مسبقة لضمان تشكيل اللجنة أو بدء عملها، لكنها تتوقع أداءً مهنيًا وفنيًا مستقلًا.

وأضاف : مصلحتنا في غزة تتمثل في تسهيل وإنجاح عمل اللجنة لضمان تقديم الإغاثة والدعم للشعب الفلسطيني.

وأتم : نتحرك مع الوسطاء للضغط على الاحتلال للسماح للجنة بالعمل ميدانيًا داخل القطاع، حيث تواجه قضايا شائكة ومعقدة تتطلب مستوىً عاليًا من المهنية والكفاءة في إدارتها.