الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه

نفت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية الأنباء التي تتحدث عن وجود اشتباكات بمحيط سجن الأقطان بالرقة ، مشيرة إلى أن سجن الأقطان مؤمن بالكامل وقوات الشرطة العسكرية والأمن الداخلي تنتشر في محيطه.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: وزارة الداخلية تقوم بالتواصل بشكل مستمر مع إدارة سجن الأقطان لتأمين جميع الاحتياجات المطلوبة.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الإثنين، عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين عناصرها والقوات الحكومية السورية في محيط سجن الأقطان بمدينة الرقة شمال شرق سوريا، الذي يضم معتقلي تنظيم داعش.

وقالت "قسد" في بيان رسمي إن هذه الاشتباكات تأتي رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن، مؤكدة أن الفصائل التابعة لحكومة دمشق واصلت هجماتها على مواقعها في مناطق عين عيسى والشدادي والرقة.



وأشارت إلى أن محاولات هذه الفصائل الوصول إلى السجن والاستيلاء عليه تمثل تهديدًا أمنيًا بالغ الخطورة، قد يؤدي إلى تداعيات تهدد الاستقرار وتفتح الباب لعودة الفوضى والإرهاب، وحملت "قسد" الأطراف المهاجمة المسؤولية الكاملة عن أي نتائج كارثية محتملة