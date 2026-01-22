طلبت 25 قاذفة قنابل إضافية.. ترامب يهدد إيران من جديد بالحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة سي إن بي سي، "يجب على إيران التوقف عن برنامجها النووي".

وأضاف: "لقد طلبت 25 قاذفة قنابل من طراز بي-2 إضافية، آمل ألا يكون هناك أي عمل آخر، فهم يطلقون النار عشوائياً على الناس في الشوارع".

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من القضاء على برنامج إيران النووي.

وقال ترامب في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، :" لدينا المعدات الأفضل في العالم وسنعمل على زيادة الاستثمارات العسكرية".



وأكمل ترامب: “عجزنا التجاري مع سويسرا وصل إلى 44 مليار دولار، وفرضنا على سويسرا رسوما جمركية بنسبة 30%”.

وتابع ترامب:" قلت لماكرون إذا لم ترفع أسعار الأدوية فسأزيد التعريفة الجمركية بنسبة 25% على كل منتجاتكم".