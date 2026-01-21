محمد كمال: سياسة ترامب استعراض قوة بلا رؤية إستراتيجية تهدد الاستقرار العالمي

قال الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن السياسة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب اتسمت بالبحث عن مكاسب سريعة والانتصارات اللحظية، مع الاعتماد المبالغ فيه على استعراض القوة العسكرية، دون وجود رؤية استراتيجية بعيدة المدى، محذرًا من أن هذا النهج قد يترك آثارًا سلبية على استقرار الإقليم والعالم.

تصعيد التوترات العالمية

وأوضح كمال، خلال لقائه ببرنامج مساء DMC مع الإعلامي أسامة كمال، أن ترامب تبنى نمطًا قائمًا على امتلاك قوة ضخمة واستخدامها دون ضوابط واضحة أو توظيف حقيقي لتحقيق أهداف استراتيجية كبرى، وهو ما أسهم في إرباك المشهد الدولي وتصعيد التوترات العالمية.

إسقاط النظام الإيراني

وأشار إلى أن توجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران يظل احتمالًا قائمًا من الناحية النظرية، في حال اعتقد ترامب أن ذلك قد يؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن هذا السيناريو يظل غير مرجح عمليًا.

فنزويلا لعبت دورًا حاسمًا

وأضاف أن انشغال جزء كبير من القدرات العسكرية الأمريكية بملف فنزويلا كان عاملًا رئيسيًا في تجنيب إيران مواجهة عسكرية مباشرة خلال الفترة الماضية.

تراجع أسعار النفط

وتناول كمال ملف الطاقة، موضحًا أنه في حال تراجع أسعار النفط إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل، قد تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة إلى تقليص أو تعليق جزء من إنتاجها النفطي، نظرًا لتراجع الجدوى الاقتصادية للإنتاج المحلي.

حكماء العرب ودور مصر

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن وجود عقلاء داخل العالم العربي، إلى جانب التوافق حول عدد من القضايا الإقليمية المهمة، يعزز فرص التهدئة وفتح مسارات سياسية أكثر استقرارًا.

جيوش وطنية قوية

واختتم تصريحاته بالتشديد على أن مصر تولي أهمية كبرى لوجود جيوش وطنية قوية في الدول العربية، باعتبارها خط الدفاع الأساسي عن الدول وضمانة رئيسية للحفاظ على الاستقرار في مواجهة التحديات الإقليمية.