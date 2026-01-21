قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال يعلن إصابة بونو وتحسن حالة الدوسري قبل مواجهة الفيحاء
هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم
الموافقة على مشروع حماية شواطئ الدلتا بمنحة هولندية باستخدام حلول قائمة على الطبيعة
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب.. لهذا السبب
عزة هيكل: النص الأدبي يظل المرجعية الجوهرية للأعمال الفنية
محمود عباس يصل موسكو.. 7 ملفات على طاولة مباحثاته مع بوتين
سعر الذهب في الإمارات يوم الأربعاء 21-1-2026
خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب
توك شو

ترامب: نسعى إلى نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط

ترامب
ترامب
محمود محسن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مشروع الاتفاق بشأن جرينلاند يمنحنا كل ما أردنا، مشيرا إلى أنه نسعى أن نقوم بأعمال لمساعدة الأمم المتحدة.

وقال ترامب، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أنه نسعى إلى نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط 

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة شهدت إنجازات واسعة خلال عام واحد فقط على المستويين الداخلي والخارجي، معتبرًا أن بلاده استعادت مكانتها وقوتها على الساحة الدولية.

 

وأشار ترامب إلى أنه نجح في إيقاف 8 حروب حتى الآن، دون الخوض في تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه النزاعات، معتبرًا ذلك دليلًا على فاعلية السياسة الأمريكية الجديدة في تحقيق الاستقرار.
 

