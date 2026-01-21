ترامب: نسعى إلى نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مشروع الاتفاق بشأن جرينلاند يمنحنا كل ما أردنا، مشيرا إلى أنه نسعى أن نقوم بأعمال لمساعدة الأمم المتحدة.

وقال ترامب، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أنه نسعى إلى نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة شهدت إنجازات واسعة خلال عام واحد فقط على المستويين الداخلي والخارجي، معتبرًا أن بلاده استعادت مكانتها وقوتها على الساحة الدولية.

وأشار ترامب إلى أنه نجح في إيقاف 8 حروب حتى الآن، دون الخوض في تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه النزاعات، معتبرًا ذلك دليلًا على فاعلية السياسة الأمريكية الجديدة في تحقيق الاستقرار.

