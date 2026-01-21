ترامب: معدلات الجريمة في الولايات المتحدة الأفضل منذ 100 عام.. وواشنطن أصبحت آمنة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن معدلات الجريمة في الولايات المتحدة وصلت إلى أفضل مستوياتها منذ 100 عام، مؤكدًا أن إدارته حققت نجاحًا كبيرًا في ملف الأمن الداخلي خلال فترة وجيزة.

أوضاع حدودية كارثية

وأضاف ترامب، أن إدارته وَرِثَت دولة تعاني من أوضاع حدودية «كارثية»، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق تقدم كبير في تأمين الحدود وإبعاد المجرمين عن الولايات المتحدة، واصفًا ما تحقق بأنه «عمل رائع».

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة شهدت إنجازات واسعة خلال عام واحد فقط على المستويين الداخلي والخارجي، معتبرًا أن بلاده استعادت مكانتها وقوتها على الساحة الدولية.

فاعلية السياسة الأمريكية

وأشار ترامب إلى أنه نجح في إيقاف 8 حروب حتى الآن، دون الخوض في تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه النزاعات، معتبرًا ذلك دليلًا على فاعلية السياسة الأمريكية الجديدة في تحقيق الاستقرار.

واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد أن العاصمة واشنطن أصبحت آمنة في الوقت الحالي، مشددًا على أن تعزيز الأمن سيظل أولوية رئيسية لإدارته خلال المرحلة المقبلة.