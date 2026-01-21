ترامب: الولايات المتحدة أنهت نزاعات وحروب خلال عام واحد فقط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه نجح في إنهاء 8 حروب حتى الآن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أنهت نزاعات وحروب خلال عام واحد فقط.

وقال ترامب، خلال كلمته التي ألقاها، بفعاليات “منتدى دافوس العالمي”، حصلت على 650 مليار دولار خلال الفترة الأولى من ولايتي في الرئاسة الأمريكية.

وأشار ترامب إلى أننا حققنا تقدما على صعيد وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ونوه الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة تمتلك أفضل المعدات العسكرية في العالم، مؤكدًا أن إدارته تعمل على زيادة حجم الاستثمارات العسكرية خلال المرحلة المقبلة؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز قوة البلاد.

وأوضح ترامب أن قوة الولايات المتحدة تنعكس مباشرة على قوة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشددًا على أن «أمريكا قوية تعني ناتو قويًا»، في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة عالميًا.