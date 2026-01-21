قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: نقدر ما فعله الرئيس السيسي من أجل غزة ونريد السلام في الشرق الأوسط
حقيقة حصول زيزو على حكم ضد الزمالك من اتحاد الكرة
الأهلي يضم عمرو الجزار لمدة 4 مواسم ونصف
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد
ترامب: معدلات الجريمة في الولايات المتحدة الأفضل منذ 100 عام.. وواشنطن أصبحت آمنة
على رأسهم مرموش.. تصرف مفاجئ من لاعبي مانشستر سيتي بعد الهزيمة من جليمت
ترامب: الرئيس السيسي قائد عظيم.. علاقتنا بمصر مثالية وسنعمل على حل أزمة سدّ النهضة
انتخابات المهندسين.. 21 مرشحًا على منصب النقيب العام و107 على المكملين
ترامب: الولايات المتحدة أنهت نزاعات وحروب خلال عام واحد فقط
انضمام ثماني دول عربية وإسلامية إلى "مجلس السلام" بدعوة من ترامب
أمريكا تفرض عقوبات على 6 منظمات في غزة بزعم دعمها لحماس
تشكيل سموحة وفاركو بالدوري
توك شو

ترامب: الولايات المتحدة أنهت نزاعات وحروب خلال عام واحد فقط

ترامب
ترامب
محمود محسن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه نجح في إنهاء 8 حروب حتى الآن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أنهت نزاعات وحروب خلال عام واحد فقط.

وقال ترامب، خلال كلمته التي ألقاها، بفعاليات “منتدى دافوس العالمي”، حصلت على 650 مليار دولار خلال الفترة الأولى من ولايتي في الرئاسة الأمريكية.

وأشار ترامب إلى أننا حققنا تقدما على صعيد وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ونوه الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة تمتلك أفضل المعدات العسكرية في العالم، مؤكدًا أن إدارته تعمل على زيادة حجم الاستثمارات العسكرية خلال المرحلة المقبلة؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز قوة البلاد.

وأوضح ترامب أن قوة الولايات المتحدة تنعكس مباشرة على قوة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشددًا على أن «أمريكا قوية تعني ناتو قويًا»، في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة عالميًا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حروب نزاعات الرئاسة الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أمريكا.. وسياسة الواقعية المرنة في إدارة العالم!

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

