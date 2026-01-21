قوتان كبيرتان.. ترامب: علاقتي بالرئيسين الصيني والروسي جيدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لديه علاقة جيدة مع الرئيس الصيني والرئيس الروسي وهما قوتان كبيرتان .

وقال ترامب في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”: "الرئيس الصيني رجل مذهل".

وتابع الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تمتلك «أفضل المعدات العسكرية في العالم»، مؤكدًا أن إدارته تعمل على زيادة حجم الاستثمارات العسكرية خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز قوة البلاد.

وأوضح ترامب أن قوة الولايات المتحدة تنعكس مباشرة على قوة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشددًا على أن «أمريكا قوية تعني ناتو قويًا»، في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة عالميًا.

متطلبات الأمن القومي الأمريكي



وأضاف أن متطلبات الأمن القومي الأمريكي لا تنفصل عن تحقيق نمو اقتصادي مستدام، معتبرًا أن الاقتصاد القوي يمثل الأساس الحقيقي للقدرة العسكرية والدفاعية.

وفي هجوم حاد على سلفه، وصف ترامب الرئيس السابق جو بايدن بأنه «أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة»، مؤكدًا أن إدارته ورثت حالة من الفوضى ألحقها بايدن بالبلاد، قبل أن تنجح الإدارة الحالية في القضاء عليها خلال عام واحد فقط، على حد قوله.

