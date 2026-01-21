ترامب: ورثنا من إدارة بايدن الفوضى واستطعنا القضاء عليها خلال عام واحد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك «أفضل المعدات العسكرية في العالم»، مؤكدًا أن إدارته تعمل على زيادة حجم الاستثمارات العسكرية خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز قوة البلاد.

قوة الولايات المتحدة

وأوضح ترامب أن قوة الولايات المتحدة تنعكس مباشرة على قوة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشددًا على أن «أمريكا قوية تعني ناتو قويًا»، في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة عالميًا.

متطلبات الأمن القومي الأمريكي

وأضاف أن متطلبات الأمن القومي الأمريكي لا تنفصل عن تحقيق نمو اقتصادي مستدام، معتبرًا أن الاقتصاد القوي يمثل الأساس الحقيقي للقدرة العسكرية والدفاعية.

وفي هجوم حاد على سلفه، وصف ترامب الرئيس السابق جو بايدن بأنه «أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة»، مؤكدًا أن إدارته ورثت حالة من الفوضى ألحقها بايدن بالبلاد، قبل أن تنجح الإدارة الحالية في القضاء عليها خلال عام واحد فقط، على حد قوله.

وانتقد ترامب ما اعتبره دعمًا ماليًا ضخمًا قدمته إدارة بايدن لحلف الناتو بقيمة 350 مليار دولار، واصفًا الأمر بـ«الصادم»، ومجددًا دعوته لدول الحلف إلى تحمل مسؤوليات أكبر في الدفاع عن نفسها.

منظومة القبة الذهبية

وفيما يتعلق بملف جرينلاند، أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده لن تستخدم القوة للحصول على الجزيرة، موضحًا أن ملكية الولايات المتحدة لجرينلاند ستسهم في استكمال منظومة «القبة الذهبية» الدفاعية، التي قال إنها ستعزز قدرات واشنطن على حماية كندا وأمريكا الشمالية من أي تهديدات محتملة.

وعلى صعيد الأزمات الدولية، أشار ترامب إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرغبان في التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب، معربًا عن اعتقاده بإمكانية الوصول إلى تسوية سياسية خلال الفترة المقبلة.