ترامب: بوتين وزيلينسكي يرغبان في إبرام صفقة لإنهاء الحرب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بوتين وزيلينسكي يرغبان في إبرام صفقة لإنهاء الحرب.

وقال ترامب في كلمته امام المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”: "لدينا المعدات الأفضل في العالم وسنعمل على زيادة الاستثمارات العسكرية".

وتابع ترامب: "استحواذ الولايات المتحدة على جرينلاند لن يقوض الناتو بل سيعززه، ولا نحتاج للمعادن النادرة في جرينلاند لكننا نريد جرينلاند لصالح الامن القومي الأمريكي".

وأكمل ترامب: "سأجري تفاوضا مباشرا لاستحواذ الولايات المتحدة على جرينلاند".



وأردف ترامب: "الولايات المتحدة وحدها القادرة على حماية أراضي جرينلاند".