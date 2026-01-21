ترامب: الصين ذكية حيث تبيع توربينات الرياح لكنها لا تستخدمها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى دافوس، أن أوروبا تعاني بسبب سياسة الطاقة الخضراء، والصين ذكية حيث تبيع توربينات الرياح لكنها لا تستخدمها.



وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة هي من تستطيع حماية جرينلاند.، وأن جرينلاند تقع في موقع استراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.



وأوضح أن مستوى النمو الاقتصادي قياسي واستقطبنا استثمارات بقيمة 18 تريليون دولار خلال عام، وتمكنا من خفض العجز في الموازنة بنسبة 77% خلال عام.



ولفت إلى أن حققنا زيادة في إنتاج المصانع بنسبة 41%، وخفضنا الإنفاق وعجز الميزانية ونرفع الرسوم على الدول لكي تدفع ثمن الضرر الذي تسببت به، وحصلنا على 50 مليون برميل نفط من فنزويلا وحدها خلال أسبوع.