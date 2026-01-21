ترامب: حصلنا على 50 مليون برميل نفط من فنزويلا وحدها خلال أسبوع

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى دافوس، أن الولايات المتحدة تتفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن الصين لديها ذكاء كبير وأنهم يبيعون طواحين الهواء، ويستخدمون الفحم أكثر.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن أوروبا لديهم مصادر الطاقة أقوى لكن لا يستخدمونها بالشكل الصحيح، وأن البعض من الدولة تشتري من الصين طواحين الهواء، وهذا دليل على ذكاء الصين.

وأوضح أن مستوى النمو الاقتصادي قياسي واستقطبنا استثمارات بقيمة 18 تريليون دولار خلال عام، وتمكنا من خفض العجز في الموازنة بنسبة 77% خلال عام.



ولفت إلى أن حققنا زيادة في إنتاج المصانع بنسبة 41%، وخفضنا الإنفاق وعجز الميزانية ونرفع الرسوم على الدول لكي تدفع ثمن الضرر الذي تسببت به، وحصلنا على 50 مليون برميل نفط من فنزويلا وحدها خلال أسبوع.