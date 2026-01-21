دونالد ترامب: أوروبا لا تسير في الاتجاه الصحيح

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى دافوس، أن الاقتصاد الأمريكي ينمو والإنتاج في ازدياد ملحوظ، وتعاملنا مع ملف الحدود بقوة.



وأضاف الرئيس الأمريكي، أن العام الأول من ولايتي الرئاسية شهد نهضة اقتصادية في الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة هي محرك الاقتصاد حول العالم.



وأوضح: “ سنحقق معجزة اقتصادية ونعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وأن أوروبا لا تسير في الاتجاه الصحيح”.



ولفت إلى أن الولايات المتحدة شهدت موجات هجرة غير شرعية ليس لها مثيل، وأن مستوى النمو الاقتصادي قياسي واستقطبنا استثمارات بقيمة 18 تريليون دولار خلال عام.



