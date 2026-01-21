رجالي منعوني.. ترامب يكشف عن رغبة دفينة في تغيير اسم خليح المكسيك باسمه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مازحاً إنه كان يخطط لإعادة تسمية خليج المكسيك باسمه، مشيرًا إلى أن فريقه لم يكن ليقبل بذلك.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "كنت سأسميه خليج ترامب، لكنني أظن أنني سأُقتل لو فعلت ذلك. كنت أرغب في فعل ذلك"، مضيفاً: "أنا أمزح، كما تعلمون، عندما أقول ذلك. لم أكن أنوي تسميته خليج ترامب".

وأضاف ترامب أن تصريحه قد يُثير شائعات حول رغبته في تغيير اسمه خليج المكسيك إلى خليج ترامب، لكن الشائعات ستقول ذلك، مشيرًا إلى أن "طلبه قوبل طلبه بالرفض من قِبل المقربين منه".

وتابع مازحًا: "لا يرفضني الناس كثيرًا".

وفي يناير 2025، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا لتغيير اسم خليج المكسيك رسميًا إلى "خليج أمريكا".