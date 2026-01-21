ستارمر يعن زيارة رئيسة الوزراء الدنماركية ببريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن زيارة رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن يوم غد 22 يناير.

وقي وقت لاحق؛ قالت رئيسة وزراء الدنماركية مته فريدريكسن، إن بلادها لن تتردد في استخدام القوة إذا لجأت الولايات المتحدة إلى الخيار العسكري ضد جرينلاند.



جاء ذلك في تصريحات أدلت بها فريدريكسن الثلاثاء في العاصمة كوبنهاجن، أكدت خلالها أنها تتابع من كثب تهديدات ترمب المتعلقة بـ"الاستيلاء" على غرينلاند، مشيرةً إلى أن الرئيس الأمريكي لا يستبعد استخدام القوة العسكرية في خطابه بشأن الجزيرة.

وقالت فريدريكسن: "عندما لا يستبعد الرئيس الأمريكي استخدام القوة العسكرية، فإننا لن نتجنب الرد بالمثل. سيكون ذلك نتيجة طبيعية لما يقوله أو لا يقوله الرئيس الأمريكي".

وأوضحت رئيسة الوزراء أن الأنشطة العسكرية التدريبية في جرينلاند جرى تكثيفها، لافتة إلى أن "زيادة الوجود العسكري هناك تأتي في إطار عملية الصمود في القطب الشمالي التي ينفذها حلف شمال الأطلسي منذ فترة".