وزير دفاع الدنمارك ووزيرة خارجية جرينلاند يزوران مقر الناتو لبحث أمن القطب الشمالي

استقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، اليوم الاثنين، وزير دفاع مملكة الدنمارك ترولس لوند بولسن، ووزيرة خارجية جرينلاند فيفيان موتسفيلدت، في مقر الحلف ببروكسل.

وذكر بيان صحفى نشر على موقع الحلف الرسمي أن المباحثات تناولت أهمية منطقة القطب الشمالي، بما في ذلك جرينلاند للأمن الجماعي للحلف. وأكدوا أن الناتو يعمل على تعزيز قدراته على الردع والدفاع في منطقة الشمال العالي، كما يحافظ بالفعل على وجود دائم لدعم السلام والاستقرار وحماية المصالح المشتركة للحلف في هذه المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الدول الحليفة كثفت استثماراتها في القدرات الرئيسية، مع تقديم الدنمارك مثالاً مهماً في هذا السياق، بما في ذلك شراء قدرات إضافية للتزود بالوقود جواً، وطائرات مسيّرة بعيدة المدى، وطائرات دورية بحرية، إلى جانب مقاتلات إف-35.

وأكد الحلفاء عزمهم مواصلة العمل المشترك لضمان امتلاك الناتو ما يلزم للتصدي لأي تحديات تمس أمنه في جميع أنحاء أراضي الحلف.