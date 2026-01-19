الاتحاد الأوروبي يصعد ضد ترامب: الدنمارك وجرينلاند ليستا وحدهما

أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن أوروبا لا ترغب في الدخول في "مواجهة" مع الولايات المتحدة بسبب طموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم جرينلاند، لكن التكتل "سيتمسك بموقفه".

وقالت كالاس في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين: "ليس لدينا أي مصلحة في الدخول في مواجهة، لكننا سنتمسك بموقفنا.. تمتلك أوروبا مجموعة من الأدوات لحماية مصالحها".

وأضافت كالاس أن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على حلفائه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن شراء الولايات المتحدة لجرينلاند "ليس هو الحل الأمثل".

وتابعت: "الدنمارك وجرينلاند ليستا وحدهما، إن أمن القطب الشمالي مصلحة مشتركة عبر الأطلسي، ويمكننا مناقشتها مع حلفائنا في الولايات المتحدة".

في سياق متصل، صرح وزير الدفاع الدنماركي، ترولز لوند بولسن، للصحفيين بأن اجتماعه اليوم مع مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" كان مثمراً.

وقال وزير الدفاع الدنماركي، إن الاجتماع مع أمين حلف الناتو، تضمن مناقشة مهمة للحلف في جرينلاند والقطب الشمالي.

وأضاف بولسن أن الدنمارك وجرينلاند تُصرّان على الحوار مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.