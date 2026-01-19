بكين توبخ واشنطن: "فزاعة التهديد الصيني" ذريعة أمريكية لأطماع جرينلاند

انتقدت الصين اليوم الولايات المتحدة بشدة، رافضةً مزاعمها بأنها تُشكّل تهديدًا لجرينلاند.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جو جياكون، خلال مؤتمر صحفي في بكين،: "نحثّ الولايات المتحدة على الكفّ عن استخدام ما يُسمى "التهديد الصيني" كذريعة لتحقيق مكاسب أنانية".

ويأتي هذا التوبيخ في الوقت الذي صرّح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور مطوّل على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت، بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة على غرينلاند لمواجهة التهديدات الصينية والروسية في القطب الشمالي، ولتطوير ما أسماه "القبة الذهبية" لحماية أمريكا الشمالية من الصواريخ الباليستية.

وأضاف جياكون: "لقد أوضحت الصين موقفها مرارًا وتكرارًا بشأن جرينلاند. إن القانون الدولي، الذي يستند إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، هو أساس النظام الدولي الحالي، ويجب احترامه".