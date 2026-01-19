أفغانستان: مقتـ.ل 7 أشخاص في انفجار بـ كابول

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة طالبان التي تحكم أفغانستان، اليوم الاثنين، عن مقتـ.ل عدد من الأشخاص نتيجة لانفجار وقع في مدينة كابول الأفغانية.

انفجار في كابول

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد المتين قاني، لوكالة رويترز: "أفادت التقارير الأولية بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص"، مضيفًا أنه سيتم نشر التفاصيل لاحقًا.

وتُعدّ منطقة شهر نو موطنًا للأجانب، وتُعتبر من أكثر المناطق أمانًا في كابول.

وفي نهاية العام الماضي، حذّرت الأمم المتحدة ووكالاتها وشركاؤها في المجال الإنساني، من أن أفغانستان ستظل من بين أكبر الأزمات الإنسانية خلال العام المقبل 2026.

وأشارت الأمم المتحدة، في بيان لها، إلى أن سنوات الصراع في أفغانستان، بالإضافة إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والكوارث الطبيعية المتكررة وتأثيرات تغير المناخ وعودة أعداد كبيرة من النازحين، إلى زيادة حاجة نحو 45 بالمائة من السكان، نحو 9ر21 مليون شخص، إلى مساعدات إنسانية العام المقبل.

ومن بين هؤلاء، تم إعطاء الأولوية في الدعم والمساعدات لـ 5ر17 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

ويتوقع برنامج الاستجابة والاحتياجات الإنسانية في أفغانستان أن يواجه أكثر من ثلث سكان أفغانستان خلال موسم الجفاف 2025-2026 انعداما للأمن الغذائي على مستوى الأزمة أو أسوأ، وفقا لتصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل، وهذا يعني أن العديد من الأسر ستضطر إلى استنزاف مواردها الأساسية لتلبية أقل احتياجاتها الغذائية، وهو تدهور حاد مقارنة بالعام الماضي.