ستارمر: الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد.. و أي قرار بشأن جرينلاند يخص شعبها

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن العالم أصبح أكثر اضطرابا في الآونة الأخيرة على خلفية مسألة جرينلاند، مؤكدا نيته الحفاظ على متانة العلاقات مع واشنطن.

و أشار ستارمر إلى أن "الطريقة الصحيحة للتعامل مع قضية بهذه الخطورة هي من خلال المناقشة الهادئة بين الحلفاء".

وأضاف: "دعونا نكون واضحين، أمن جرينلاند مهم، وسيكون الأمر أكثر أهمية مع إعادة تشكيل تغير المناخ في القطب الشمالي، مع فتح الطرق البحرية وتكثيف المنافسة الاستراتيجية.. سيتطلب الشمال الأعلى مزيدا من الاهتمام واستثمارا أكبر ودفاعا جماعيا أقوى.

وشدد على أن تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية خاطئة تماما مؤكدا أن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد.

كما أشار إلى أن أي قرار بشأن جرينلاند ينتمي إلى شعب جرينلاند والدنمارك، متابعا: "تحدث أمس إلى دونالد ترامب والقادة الأوروبيين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي لإيجاد حل لهذه المسألة "متجذرة في الشراكة والحقائق والاحترام المتبادل".

وقال ستارمر: "في مثل هذه اللحظات، ما يهم هو أن نكون واضحين بشأن القيم التي ترشدنا. والمملكة المتحدة ستدافع عن تلك القيم".

وأوضح: "لا يزال تعاوننا في مجال الدفاع والقدرة النووية والاستخبارات قريبا وفعالا كما هو الحال في أي مكان في العالم، مما يحافظ على سلامة بريطانيا في بيئة متزايدة الخطورة... لقد قمنا بتأمين شروط تجارية جيدة في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك السيارات والصلب والفضاء وعلوم الحياة، وحماية الوظائف والمصنعين البريطانيين... لهذا السبب نتبع النهج الذي نتبعه، لأنه يحقق نتائج ملموسة في المصلحة الوطنية".