الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان

شن الجيش الإسرائيلي هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وقد أعلن ذلك متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وسط تقارير وردت من داخل البلاد عن هجمات إسرائيلية، ومن بين الهجمات التي استهدفت قريتي أنصار وبرغوز.



كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "جيش الاحتلال" أنه قصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان.

وفي ظل تأثير المنخفض الجوي على لبنان واحتمال تجدد العاصفة خلال الساعات المقبلة، جددت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي توجيهها بترك قرار إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لإدارات المؤسسات التربوية نفسها، تبعا لظروف كل منطقة وقدرتها على تأمين التدفئة، وإمكانية الوصول الآمن إلى المدارس، ومستوى تراكم الثلوج والجليد، وبما يحافظ على سلامة التلاميذ والهيئات التعليمية والإدارية.