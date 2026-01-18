الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلًا بعد توغله جنوب لبنان .. ولا موعد للجنة الميكانيزم

أفادت الأنباء بارتكاب قوات الاحتلال خرقًا جديدًا في لبنان وذلك عبر قيامها بنسف منزل جديد فجر اليوم بعد توغله في بلدة عديسة جنوب لبنان.



في هذه الأثناء لم يتحدد بعد موعد الاجتماع المقبل للجنة" الميكانيزم" ، حيث قالت مصادر مطلعة "أن الامر يعود للأسباب التي جرى الحديث عنها، ومنها بالدرجة الاولى تعنت اسرائيل ومحاولتها قلب الاولويات لعمل اللجنة، وعدم التزامها لتنفيذ اي بند من بنود اتفاق وقف اطلاق النار والقرار 1701، على الرغم من التزام لبنان وانجاز الجيش لمرحلة جنوبي الليطاني .

ويضاف إلى ذلك أيضًا موضوع وجود رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الامريكي جوزيف كليرفيلد خارج لبنان.



اضافت المصادر لصحيفة" الديار" اللبنانية، أن «التصلب الاسرائيلي واستمرار الاعتداءات على لبنان، وغياب الضغوطات عليها لا سيما من الجانب الامريكي، ادى حتى الآن الى فشلها في عملها ودورانها في حلقة مفرغة.









وكشفت المصادر عن ان "اجتماع الرئيس عون مع رئيس الوفد اللبناني المفاوض في اللجنة، يندرج في اطار تزويده بالتوجيهات المتعلقة بالموقف اللبناني، ومطالبة لبنان بوجوب التزام اسرائيل ببنود وقف اطلاق النار ووقف اعتداءاتها، والانسحاب من النقاط التي تحتلها، واعادة الاسرى اللبنانيين".قال مصدر سياسي "ان التركيز في الايام والاسابيع المقبلة، سيكون على انجاح مؤتمر دعم الجيش، وانعقاده في الموعد المحدد في 5 مارس في باريس".



