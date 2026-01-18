رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غــزة يُعلن بدء عمل اللجنة رسميًا .. صور

أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، الدكتور علي شعث، بدء عمل اللجنة رسميًا عبر توقيعه أول قراراته الرسمية.

وذكر أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة تلتزم بتحويل المرحلة الانتقالية في القطاع إلى أساس راسخ لازدهار فلسطيني مستدام.

وأكد أن المهمة تتمثل في إعادة بناء قطاع غزة، لا على مستوى بنيته التحتية فحسب، بل في إعادة إحياء نسيجه المجتمعي واستعادة الأمل في مستقبله.

وأضاف أن اللجنة ملتزمة بترسيخ الأمن واستعادة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب دعم مجتمع يقوم على قيم السلام والديمقراطية وسيادة القانون.



ولفت إلى إنه ستعمل اللجنة الوطنية على بناء اقتصاد إنتاجي مستدام قادر على تحويل التحديات إلى فرص واستبدال البطالة بفرص عمل حقيقية تكفل حياة كريمة للجميع.

وشدّد على إيمانهم بأن السلام هو الطريق الوحيد لضمان الحقوق الفلسطينية المشروعة وتهيئة المسار نحو تقرير المصير وبناء مستقبل قائم على العدالة والاستقرار.