جيش الاحتلال: نقصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "جيش الاحتلال" أنه قصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان.

وفي ظل تأثير المنخفض الجوي على لبنان واحتمال تجدد العاصفة خلال الساعات المقبلة، جددت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي توجيهها بترك قرار إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لإدارات المؤسسات التربوية نفسها، تبعا لظروف كل منطقة وقدرتها على تأمين التدفئة، وإمكانية الوصول الآمن إلى المدارس، ومستوى تراكم الثلوج والجليد، وبما يحافظ على سلامة التلاميذ والهيئات التعليمية والإدارية.



ويتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي مصدره البحر الأسود، مصحوب بكتل هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة، وهطول أمطار غزيرة أحيانا، وتساقط الثلوج على المرتفعات، إضافة إلى عواصف رعدية ورياح ناشطة. وتُشير التقديرات إلى استمرار تأثير المنخفض حتى ظهر يوم الإثنين، قبل أن يبدأ بالانحسار تدريجيا مخلفا موجات من الصقيع والجليد في الجبال والمناطق الداخلية.

وحذرت الجهات المختصة من غزارة الأمطار اليوم الأحد، ومن تشكّل الجليد اعتبارا من ليل الأحد، الاثنين، على الطرق الجبلية والداخلية، داعية إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات المتعلقة بالسلامة.