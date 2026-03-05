لليوم الـ13 على التوالي.. بركة رمضان يواصل التربع على السوشيال ميديا

واصل هاشتاج #بركه_رمضان_مع_مستقبل_وطن تصدر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرض الحلقة الثالثة عشرة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة DMC TV، وبرعاية حزب مستقبل وطن، وسط تفاعل واسع وإشادات كبيرة من الجمهور.

وشهدت الحلقة الثالثة عشرة عرض عدد من الحالات الإنسانية المؤثرة في منطقة سنورس بمحافظة الفيوم، حيث تم تقديم عدد من المساعدات والهدايا للحالات المستحقة، في أجواء إنسانية تعكس روح التكافل خلال شهر رمضان.

وخلال الحلقة، حصلت الحاجة منة على عمرة لها ولابنها محمد، إلى جانب دعم مالي قدره 100 ألف جنيه. كما حصلت الحاجة زينب، وهي من جيران الحاجة منة، على عمرة و30 ألف جنيه مساعدة لابنتها بسبب الظروف الصحية الصعبة لزوجها.

كما تضمنت المساعدات منح الحاجة هناء عمرة، بينما حصلت أسماء ووالدتها على عمرة للأم وابنتها، بالإضافة إلى دعم مالي قدره 50 ألف جنيه. وفي لفتة إنسانية أخرى، تم توفير فرصة عمل للشاب جهاد قبل نهاية شهر رمضان، إلى جانب منحه 30 ألف جنيه.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحتوى البرنامج، مؤكدين أنه يجسد قيم الرحمة والتكافل بين أبناء المجتمع، ويبرز الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات الإنسانية، ليواصل «بركة رمضان» حضوره القوي كأحد أبرز البرامج الإنسانية خلال الموسم الرمضاني.