حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
ضربة في قلب بيروت.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد مدفعية حزب الله
شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

لليوم الـ13 على التوالي.. بركة رمضان يواصل التربع على السوشيال ميديا

بركة رمضان
بركة رمضان

واصل هاشتاج #بركه_رمضان_مع_مستقبل_وطن تصدر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرض الحلقة الثالثة عشرة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة DMC TV، وبرعاية حزب مستقبل وطن، وسط تفاعل واسع وإشادات كبيرة من الجمهور.

وشهدت الحلقة الثالثة عشرة عرض عدد من الحالات الإنسانية المؤثرة في منطقة سنورس بمحافظة الفيوم، حيث تم تقديم عدد من المساعدات والهدايا للحالات المستحقة، في أجواء إنسانية تعكس روح التكافل خلال شهر رمضان.

وخلال الحلقة، حصلت الحاجة منة على عمرة لها ولابنها محمد، إلى جانب دعم مالي قدره 100 ألف جنيه. كما حصلت الحاجة زينب، وهي من جيران الحاجة منة، على عمرة و30 ألف جنيه مساعدة لابنتها بسبب الظروف الصحية الصعبة لزوجها.

كما تضمنت المساعدات منح الحاجة هناء عمرة، بينما حصلت أسماء ووالدتها على عمرة للأم وابنتها، بالإضافة إلى دعم مالي قدره 50 ألف جنيه. وفي لفتة إنسانية أخرى، تم توفير فرصة عمل للشاب جهاد قبل نهاية شهر رمضان، إلى جانب منحه 30 ألف جنيه.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحتوى البرنامج، مؤكدين أنه يجسد قيم الرحمة والتكافل بين أبناء المجتمع، ويبرز الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات الإنسانية، ليواصل «بركة رمضان» حضوره القوي كأحد أبرز البرامج الإنسانية خلال الموسم الرمضاني.

بركة رمضان اخبار التوك شو مصر سامح حسين القاهرة

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

كريم فهمي

كريم فهمي يكشف بداياته : لعبت في الزمالك ومرتبي 300 جنيه

مريم حليم

مريم حليم: مش ندمانة على أي خطوة في مشواري الفني

كريم فهمي

كريم فهمي: انفصال والديّ غيّر حياتي وأنا في الـ15.. وأستعد للعودة بقوة إلى السينما

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

