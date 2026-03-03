أجهزة منزلية وعمرة.. مفاجآت «بركة رمضان» تُسعد أسرًا بسيطة| شاهد

شهدت الحلقة الحادية عشرة من «بركة رمضان» عددًا من المواقف الإنسانية المؤثرة، حيث تم إهداء المواطن حسين وزوجته مدام سعاد جهازًا كاملًا لابنتهما، إلى جانب رحلة عمرة، في لفتة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أجهزة منزلية ودعم مالي

وتضمنت الحلقة تقديم دعم لعدد من جيران حسين، إذ حصلت الست نبيهة على 100 ألف جنيه، فيما مُنح المواطن وائل مجموعة من الأجهزة المنزلية شملت ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وشاشة تلفزيون، إضافة إلى 50 ألف جنيه لمساعدة ابنته في مصروفات المرحلة الثانوية.

مساعدات جديدة للأسر

كما حصلت السيدة إيمان على ثلاجة وبوتاجاز وغسالة وتلفزيون، إلى جانب 50 ألف جنيه دعمًا لها، بينما أُهديت السيدة بشرى رحلة عمرة، ونالت الست نادية مبلغ 50 ألف جنيه، في إطار جهود البرنامج لدعم الحالات الإنسانية ومساندة الأسر الأولى بالرعاية.



