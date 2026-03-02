«بركة رمضان» يواصل اكتساح السوشيال ميديا لليوم العاشر على التوالي

واصل هاشتاج #بركه_رمضان_مع_مستقبل_وطن تصدّره منصات التواصل الاجتماعي لليوم العاشر على التوالي، بالتزامن مع عرض الحلقة العاشرة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة dmc، وبرعاية حزب مستقبل وطن، في تأكيد جديد على قوة الحضور الجماهيري للبرنامج واتساع تأثيره المجتمعي.

وشهدت الحلقة العاشرة عددًا من الحالات الإنسانية المؤثرة التي لاقت تفاعلًا واسعًا من رواد السوشيال ميديا؛ حيث حصل الأستاذ رمضان وزوجته الحاجة كريمة على عمرة لكلٍ منهما إلى جانب 100 ألف جنيه دعمًا لهما. كما نال الأستاذ عماد، أحد جيران الأستاذ رمضان، ثلاجة وبوتاجاز وغسالة إضافة إلى 50 ألف جنيه، فيما حصلت الحاجة سيدة على بوتاجاز وشاشة تلفزيون و50 ألف جنيه.

وامتد العطاء ليشمل الست إجلال، التي تم توفير جميع أجهزة ابنتها المقبلة على الزواج، بينما حصلت أم وابنتها – سندها في الحياة – على عمرة لكلٍ منهما، في مشهد إنساني مؤثر عكس روح التكافل والتراحم التي يحرص البرنامج على ترسيخها.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحتوى البرنامج، مؤكدين أنه يجسد قيم العطاء والتضامن المجتمعي، ويبرز دور حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات الإنسانية التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وبهذا يواصل «بركة رمضان» ترسيخ مكانته كأحد أبرز البرامج الإنسانية في الموسم الرمضاني، جامعًا بين التأثير المجتمعي العميق والتفاعل الجماهيري الواسع، ومقدمًا نموذجًا ملهمًا للعمل الخيري المنظم الذي يصل إلى مستحقيه ويصنع فارقًا حقيقيًا في حياتهم.