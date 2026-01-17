افتتاح أول مركز عام لمعالجة النفايات الطبية المعدية في لبنان

افتتح وزير الصحة العامة اللبناني الدكتور ركان ناصر الدين أول مركز عام لمعالجة النفايات الطبية المعدية في لبنان بمستشفى بيروت الحكومي الجامعي – الكرنتينا، في خطوة مهمّة نحو ممارسات رعاية صحية أكثر أمانًا وحماية بيئية أفضل.

وتم تمويل المركز من الاتحاد الأوروبي، ويعمل على خدمة مقدمي الرعاية الصحية في بيروت وجبل لبنان، والحد من ممارسات التخلص غير الآمنة، وتعزيز معايير الوقاية من العدوى ومكافحتها، لا سيما في المستشفيات الحكومية.

يشار إلى أن لبنان ينتج أكثر من 12,000 طن من النفايات الطبية الخطرة سنويًا، إلا أن نحو 60 في المئة فقط منها تتم معالجته بطرق آمنة، ما يترك آلاف الأطنان عرضة لمخاطر التخلص غير الآمن والتلوث البيئي.

وسيسهم مركز الكرنتينا في سد هذه الفجوة من خلال معالجة ما يصل إلى سبعة أطنان من النفايات الطبية المعدية يوميًا ومن المتوقع أن يتم وضع المركز قيد العمل الكامل بحلول شهر أبريل 2026، ما يشكّل محطة مفصلية نحو أنظمة رعاية صحية أكثر أمانًا ومرونة ومسؤولية بيئيًا في لبنان