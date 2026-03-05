داعية إسلامي: الأمية الدينية وراء انتشار الدجل والشعوذة

أكد الشيخ عمرو الليثي، الداعية الإسلامي، أننا نعاني من أمية دينية، ولذلك هناك انتشار للدجل والشعوذة، ويقع البعض ضحية من يطلقون على أنفسهم أنهم رقاة.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج "لازم يتشاف" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه يطالب كل بيت بأن يتعلم الرقية الشرعية الصحيحة، وألا يترك نفسه للوهم والخرافة.

وأوضح أن السحر مرض، وأن جمهور العلماء قالوا إن هناك مسًّا يصيب الإنسان، وأن الجن يمكنه دخول جسم الإنسان، أن تلبّس الجن قد يتسبب في صرع الشخص، لكنه لا يجعله يرتكب جرائم أو فواحش، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ".

أي راقٍ يلمس النساء فاجر

ووصف أي راقيٍ يلمس النساء بأنه “فاجر”، وليس دجالا فقط، لافتا إل أن من يضع شيئا مثل “الفوطة” ويضع يده فوقها؛ هو أمر غير صحيح، فلا يوجد شيء اسمه “اللمسة الشفائية”.



