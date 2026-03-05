داعية إسلامي: 90% ممن يظنون أنهم مسحورون يعانون من أوهام نفسية

أكد الشيخ عمرو الليثي، الداعية الإسلامي، أن الكثير من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم مسحورون أو مصابون بالجن، تعتبر أوهامًا وإيحاءات ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج "لازم يتشاف" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن 90% من الحالات التي تبحث عن مشايخ من أجل العلاج، هؤلاء الأشخاص مصابون بالوهم.

وأوضح أنه طوال 30 سنة اكتشف أن الحالات التي مسّها الجن أو دخل الجن جسم الإنسان لا تتعدى 5 حالات، أي أن معظم الحالات التي تعتقد أنها مسحورة أو ممسوسة تعاني من مشكلات نفسية.

ولفت إلى أنه يتعامل مع أستاذة في الطب النفسي لتوجيه الحالات التي تدعي أنها مسحورة أو بها مس، لأنه يعلم جيدًا أن هؤلاء المرضى يكونون مرضى نفسيين.