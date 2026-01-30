قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
لماذا سمي شعبان بشهر الغفلة وسبب تخصيصه بالطاعة ؟ عالم أزهري يجيب
سعر الدولار اليوم 30 - 1 - 2026
عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور
مواعيد قطارات الصعيد اليوم الجمعة 30 يناير 2026
نصائح مرورية هامة للقيادة في الطقس السيئ
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل | تعرف على أماكن الصرف
ترامب يهدد كندا بفرض تعريفة جمركية 50% على الطائرات المباعة لأمريكا
إقبال غير مسبوق على منصة تقنين أراضي الدولة.. 23 ألف طلب خلال الأسبوع الأول
استعداداً للشهر الكريم.. الحكومة تعلن انطلاق معارض "أهلاً رمضان" بتخفيضات تصل لـ 25%
ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا ويتهمها بدعم روسيا والصين وإيران
حوادث

اعترافات ربة منزل بممارسة الدجل في مدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

أدلت ربة منزل متهمة بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك، فى مدينة نصر باعترافات تفصيلية .


عايزة هدايا

وقالت المتهمة، إنها تفعل ذلك من أجل التربح من التيك توك والحصول على هدايا من المتابعين وكذلك من المواطنين، مشيرة إلى أنها لها شركاء في الواقعة يساعدوها في عملها غير المشروع.


 

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام سيدة مقيمة بمدينة نصر، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال زعمها بقدرتها على العلاج الروحاني وأعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق الأرباح المالية.


 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الآداب من تحديد هويتها وجرى ضبطها واقتيادها إلى ديوان الشرطة، لحين عرضها على جهات التحقيقات المختصة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ربة منزل ممارسة أعمال الدجل والشعوذة تيك توك اعترافات

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

