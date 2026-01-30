اعترافات ربة منزل بممارسة الدجل في مدينة نصر

أدلت ربة منزل متهمة بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك، فى مدينة نصر باعترافات تفصيلية .



عايزة هدايا

وقالت المتهمة، إنها تفعل ذلك من أجل التربح من التيك توك والحصول على هدايا من المتابعين وكذلك من المواطنين، مشيرة إلى أنها لها شركاء في الواقعة يساعدوها في عملها غير المشروع.





كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام سيدة مقيمة بمدينة نصر، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال زعمها بقدرتها على العلاج الروحاني وأعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق الأرباح المالية.





وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الآداب من تحديد هويتها وجرى ضبطها واقتيادها إلى ديوان الشرطة، لحين عرضها على جهات التحقيقات المختصة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.