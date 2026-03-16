مهمة صعبة لأرسنال في دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن الألماني لمواجهة أرسنال الإنجليزي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء هو يشعر بثقة كبيرة بفضل أدائه في مباراة الذهاب وفي مطلع الأسبوع ضد بايرن ميونخ

وكان بإمكان ليفركوزن الفوز بالمباراتين اللتين انتهيتا بالتعادل 1/1. والآن يحل الفريق ضيفا على متصدر الدوري الإنجليزي والفريق الوحيد الذي لم يخسر في دوري أبطال أوروبا.

وقال روبرت أندريش قائد الفريق :" سنذهب إلى هناك للتأهل للدور التالي. وإلا فليس هناك حاجة للسفر".

وتطور الفريق دفاعيا في الأسابيع الأخيرة ويأمل ليفركوزن أن يتمكن من إيقاف نجم الفريق السابق كاي هافيرتز في ملعب الإمارات بعدما سجل هدف التعادل لأرسنال من ركلة جزاء في مباراة الذهاب.

وقال كاسبر هيولماند، مدرب ليفركوزن :" قطعنا خطوات للامام".

ويسعى ليفركوزن للوصول لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في آخر 24 عاما. في 2002، وصل الفريق للنهائي ولكنه خسر أمام ريال مدريد.

وربما يكون بودو/جليمت، قاهر العملاقة، هو من سينتظر ليفركوزن في الدور التالي ولكن عليه أولا أن يتغلب على أرسنال. ويعتقد ليفركوزن أن كل التوقعات تصب في مصلحة أرسنال.