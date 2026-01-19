ترامب لرئيس وزراء النرويج: لم أعد مضطرا للتفكير "بشكل حصري في السلام"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسالة إلى رئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوره، أنه لم يعد مضطرا للتفكير "بشكل حصري في السلام" وذلك بعد عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام.



وقال ترامب في رسالته: "بما أن بلدكم قرر عدم منحي جائزة نوبل للسلام لإنهاء ثماني حروب، لم أعد أشعر بأي التزام بالتفكير بشكل حصري في السلام"، حسبما نقلت شبكة يورونيوز الإخبارية.



وأكد مصدر مطلع على الأمر، صحة الرسالة، كما أكدها ستوره لصحيفة VG النرويجية.



ولا يزال سبب إرسال ترامب رسالة إلى ستوره غير واضح، إذ أن جائزة السلام تمنح من جانب لجنة نوبل النرويجية وليس الحكومة، حسبما أشارت الشبكة الإخبارية.



وكان رئيس الوزراء النرويجي قد وصف في وقت سابق إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على جرينلاند بـ "غير المقبول"، في خطوة أثارت توترات دبلوماسية بين البلدين.

