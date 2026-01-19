اجتماع مصيري.. وزير الدفاع الدنماركي يكشف تفاصيل النقاش حول جرينلاند أمام الناتو

صرح وزير الدفاع الدنماركي، ترولز لوند بولسن، للصحفيين بأن اجتماعه اليوم مع مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" كان مثمراً.

وقال وزير الدفاع الدنماركي، إن الاجتماع مع أمين حلف الناتو، تضمن مناقشة مهمة للحلف في جرينلاند والقطب الشمالي.

وأضاف بولسن أن الدنمارك وجرينلاند تُصرّان على الحوار مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي السياق نفسه، أكّد رئيس وزراء جرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، يوم الاثنين على ضرورة تغليب الحوار في ظلّ الخلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا حول طموحات الرئيس ترامب في ضمّ جرينلاند، وما ترتب على ذلك من تهديد بفرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين.

وقال نيلسن في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى تصريحات ترامب الأخيرة: "لن نسمح لأحد بالتأثير علينا. نحن نتمسك بالحوار والاحترام والقانون الدولي".

وأضاف نيلسن أن دعم جرينلاند من الدول الأخرى وقادتها "له دلالة"، واصفًا إياه بأنه "اعتراف واضح بأن جرينلاند مجتمع ديمقراطي له الحق في اتخاذ قراراته بنفسه".

وتابع: "أظهرت المظاهرات في بلادنا وفي الدنمارك وحدةً قويةً وكريمة. عبّر الكثيرون سلميًا عن حبّهم لبلدنا واحترامهم لديمقراطيتنا. أنا ممتنٌ جدًا لذلك".