ترامب: سأفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على دول أوروبية في هذه الحالة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحات لشبكة إن بي سي، سأفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على دول أوروبية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن جرينلاند.

و امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الإجابة عما إذا كان سيسعى لاستخدام القوة للاستيلاء على جزيرة جرينلاند الدنماركية.

وقال الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز"، ردا على هذا السؤال: "لا تعليق".

وأصرّ ترامب أيضا على أنه سيمضي قدما "بنسبة 100%" في خططه؛ لفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية إذا لم يحصل على جرينلاند.

وفي سياق منفصل، كرّر ترامب استياءه من النرويج بشأن اتفاقية نوبل للسلام، قائلا: "النرويج تسيطر عليها تماما رغم ما يقولونه… يحبون القول إنهم لا علاقة لهم بها، لكنهم في الحقيقة متورطون فيها بشكل كبير".