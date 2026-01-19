هل تستولى أمريكا على جرينلاند بالقوة؟.. ترامب يرفض التعليق ويهاجم أوروبا

امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الإجابة عما إذا كان سيسعى لاستخدام القوة للاستيلاء على جزيرة جرينلاند الدنماركية.

وقال الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز"، ردا على هذا السؤال: "لا تعليق".

وأصرّ ترامب أيضا على أنه سيمضي قدما "بنسبة 100%" في خططه؛ لفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية إذا لم يحصل على جرينلاند.

وفي سياق منفصل، كرّر ترامب استياءه من النرويج بشأن اتفاقية نوبل للسلام، قائلا: "النرويج تسيطر عليها تماما رغم ما يقولونه… يحبون القول إنهم لا علاقة لهم بها، لكنهم في الحقيقة متورطون فيها بشكل كبير".

كما أعرب ترامب عن استيائه من تركيز القادة الأوروبيين على جرينلاند، قائلاً: "على أوروبا أن تركز على الحرب مع روسيا وأوكرانيا، لأنكم، بصراحة، ترون ما آلت إليه الأمور، هذا ما يجب أن تركز عليه أوروبا - وليس جرينلاند".