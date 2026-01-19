جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن طائرة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المعروفة باسم «جناح صهيون»، أقلعت اليوم الإثنين إلى وجهة غير معلومة، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وكانت الطائرة قد غادرت المجال الجوي الإسرائيلي يوم 14 يناير، لتحلق فوق البحر المتوسط، بعد الإقلاع من قاعدة “نيفاتيم”، قرب بئر سبع.

وأشار تقرير لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إلى أن هذه التحركات، شملت رحلات سابقة قبل جولات القتال مع إيران؛ بهدف تفادي استهداف صواريخ محتملة.

وفي المقابل، نفى مسؤولون إسرائيليون أي صلة بين الرحلات الأخيرة وإيران، مؤكّدين أنها تأتي ضمن مهام تدريبية دورية للطائرة.