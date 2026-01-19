قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري العام الجاري إلى 4.7%
المنتخب المصري يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم.. اعرف المواعيد
النيابة تكشف تفاصيل معاينة جثة سيدة زنين.. وتأمر بتشريحها في زينهم
الجيش السوري يعلن فرض حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
في لفتة محبة.. الإمام الأكبر يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
أول تعليق من دياز بعد ضياع ركلة جزاء أمام السنغال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

حريق كراتشي بباكستان.. مقتل 21 شخصا وعشرات المفقودين

قسم الخارجي

بدأ رجال الإطفاء الباكستانيون، يوم الاثنين، انتشال الجثث من بين الأنقاض المتفحمة لمركز تجاري ضخم في كراتشي، حيث لا يزال أكثر من 60 شخصًا في عداد المفقودين بعد حريق هائل أودى بحياة 21 شخصًا على الأقل. 

حريق كراتشي

اندلع أكبر حريق تشهده المدينة منذ أكثر من عقد في وقت متأخر من مساء السبت في مركز "جول بلازا" التجاري، الذي يضم 1200 متجرًا في مجمع متعدد الطوابق يمتد على مساحة أكبر من ملعب كرة قدم. 

واستمر الحريق في مركز كراتشي التاريخي لأكثر من 24 ساعة قبل أن تتم السيطرة عليه بشكل كبير، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأظهرت مقاطع فيديو ألسنة اللهب وهي تلتهم المبنى بينما كان رجال الإطفاء يعملون طوال الليل لإخماد الحريق. 

ويوم الاثنين، بدأوا بتبريد المبنى وإزالة المعادن الملتوية والحطام المتناثر في الشارع، بالإضافة إلى وحدات تكييف الهواء المتساقطة ولافتات المتاجر.

وبحلول ظهر يوم الاثنين، كان معظم المبنى قد انهار؛ وقامت الرافعات بهدم ما تبقى من المبنى وسط مخاوف من انهياره. 

وتجمع مئات الأشخاص حول المبنى بينما كانت فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين، بمن فيهم أصحاب المحلات الذين تحولت أعمالهم التي جمعوها طوال حياتهم إلى رماد بين عشية وضحاها.

حريق كراتشي بباكستان حريق كراتشي رجال الإطفاء الباكستانيون رجال الإطفاء

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
السيارات الكهربائية
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
ضبط دواجن غير صالحه
