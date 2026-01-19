حريق كراتشي بباكستان.. مقتل 21 شخصا وعشرات المفقودين

بدأ رجال الإطفاء الباكستانيون، يوم الاثنين، انتشال الجثث من بين الأنقاض المتفحمة لمركز تجاري ضخم في كراتشي، حيث لا يزال أكثر من 60 شخصًا في عداد المفقودين بعد حريق هائل أودى بحياة 21 شخصًا على الأقل.

حريق كراتشي

اندلع أكبر حريق تشهده المدينة منذ أكثر من عقد في وقت متأخر من مساء السبت في مركز "جول بلازا" التجاري، الذي يضم 1200 متجرًا في مجمع متعدد الطوابق يمتد على مساحة أكبر من ملعب كرة قدم.

واستمر الحريق في مركز كراتشي التاريخي لأكثر من 24 ساعة قبل أن تتم السيطرة عليه بشكل كبير، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأظهرت مقاطع فيديو ألسنة اللهب وهي تلتهم المبنى بينما كان رجال الإطفاء يعملون طوال الليل لإخماد الحريق.

ويوم الاثنين، بدأوا بتبريد المبنى وإزالة المعادن الملتوية والحطام المتناثر في الشارع، بالإضافة إلى وحدات تكييف الهواء المتساقطة ولافتات المتاجر.

وبحلول ظهر يوم الاثنين، كان معظم المبنى قد انهار؛ وقامت الرافعات بهدم ما تبقى من المبنى وسط مخاوف من انهياره.

وتجمع مئات الأشخاص حول المبنى بينما كانت فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين، بمن فيهم أصحاب المحلات الذين تحولت أعمالهم التي جمعوها طوال حياتهم إلى رماد بين عشية وضحاها.