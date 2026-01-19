قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنتخب المصري يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم.. اعرف المواعيد
النيابة تكشف تفاصيل معاينة جثة سيدة زنين.. وتأمر بتشريحها في زينهم
الجيش السوري يعلن فرض حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
في لفتة محبة.. الإمام الأكبر يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
أول تعليق من دياز بعد ضياع ركلة جزاء أمام السنغال
طقس الساعات المقبلة| ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
السلطات الكندية تنفذ 22,100 عملية ترحيل خلال عام 2025

أعلن المدير العام لبرامج إنفاذ القانون والخدمات الداخلية في كندا كارل ديسماريه ، أن سلطات بلاده نفذت 22,100 عملية ترحيل خلال عام 2025، وهو رقم قياسي منذ إنشاء وكالة خدمات الحدود الكندية .. مشيرا الى ان نحو 32,800 مهاجر قد اختفوا حيث كانوا يواجهون الترحيل في كندا بعد إفلاتهم من مراقبة خدمات الحدود .. وهذه الأرقام التي تعود لعام 2025 تضم في معظمها طالبي لجوء مرفوضين، والتى لا تثير استغراب الوكالة، التي تثق بقدرة فرقها على تنفيذ أوامر الترحيل .. وذلك حسبما أوردت هيئة الإذاعة الكندية.
وأضاف أن وكالة خدمات الحدود الكندية ملزمة بترحيل الرعايا الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل .. مؤكدا أن هذه العملية مستمرة نظرًا لارتفاع عدد طالبي اللجوء المرفوضين، ولذلك، كما يقول، فإن قائمة المطلوبين تتغير باستمرار.
وكدليل على هذا التغير، تؤكد البيانات التي حصلت عليها إذاعة كندا أن نصف الرعايا الأجانب البالغ عددهم 63 ألفًا، والذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل، ما زالوا في عداد المفقودين حتى 31 أغسطس 2025 .. وكان الوضع مماثلاً تقريبًا في عام 2020، ما دفع المدقق العام إلى انتقاد وكالة خدمات الحدود الكندية بسبب "ضعف جودة" بياناتها ونقاط ضعفها الجوهرية.
وأوضح كارل ديسماريه "إن عدد المطلوبين اليوم هو نفسه تقريبًا كما كان في عام 2020، لكن هذا لا يعني أنهم نفس الأشخاص" .. فقد صدرت سبعة آلاف مذكرة توقيف خلال السنتين الماليتين 2023-2024 و2024-2025، بينما نُفذ منها حوالي 9500 مذكرة ، وهذا يدل على وجود تغيير مستمر، وأن لدينا الموارد اللازمة لتحديد مكان هؤلاء الأفراد.
وأضاف ديسماريه أن بعض الرعايا الأجانب المطلوبين قد يغادرون البلاد طواعيةً دون إبلاغ السلطات الكندية .. والغالبية العظمى ممن يواجهون الترحيل هم طالبو لجوء مرفوضون، بينما يشكل المجرمون بضعة آلاف.

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
ضبط دواجن غير صالحه
