السعودية تبحث مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان..وتعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا

بحث نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مع سفير جمهورية السودان لدى المملكة دفع الله الحاج علي، مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان والجهود المبذولة بشأنها، وذلك خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم /الاثنين/.

وفي سياق ذي صلة، وجه وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، رسالة خطية إلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

وأوضحت الوكالة أن الرسالة تسلمها نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف؛ حيث جرى، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.