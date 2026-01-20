قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
"من أول تجربة برلمانية تبدأ المسؤولية".. الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة
تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق
الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل
رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند
اعتقالات عقب نهائي أمم إفريقيا.. الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب
إعادة الاعتبار للبعد الإنساني في أماكن العمل | تفاصيل مهمة
الحكومة السورية: أخطرنا الجانب الأمريكي رسميا بنية قسد الانسحاب من محيط مخيم الهول
بيراميدز يتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند

ترامب وجرينلاند
ترامب وجرينلاند
هاني حسين

أكدت رئيسة وزراء الدنمارك، أن بلادها لن تتخلى عن جزيرة جرينلاند، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش اليوم، الثلاثاء، عن أمله في أن يتم حل النزاع القائم بشأن جزيرة جرينلاند عبر الطرق الدبلوماسية.

وأكد بابيش أن جرينلاند جزء من الدنمارك، مضيفا أنه يجب انتهاج الحوار في هذه القضية نظرا لأن الدنمارك وأمريكا عضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومشددا على أن التهديدات تأتي بنتائج عكسية.

كما أعرب رئيس الوزراء عن توقعه بأن يتم إحراز تقدم في هذه القضية خلال النقاشات بين القادة في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة "دافوس" السويسرية، وذلك عبر رسالة مصورة نشرها قبيل انطلاقه إلى "دافوس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول الأوروبية بسبب دعمها لموقف الدنمارك وأحقيتها في جزيرة جرينلاند .. ومن المقرر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في بروكسل مساء الخميس لبحث الرد على ما وصف بأنه أحد أخطر التحديات التي تواجه العلاقات عبر الأطلسي منذ سنوات. 

جرينلاند أمريكا الدنمارك ترامب اخبار اتلوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مانشستر سيتي

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

كيا k4

بفتيس مانيوال.. كيا تطلق سيارة K4 الهاتشباك موديل 2026

فيراري

فيراري تبيع هذه السيارة بـ 3 أضعاف سعرها.. إيه السر؟

مازدا

مازدا تعلن تأجيل طرح سيارتها الكهربائية إلى هذا الموعد

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد