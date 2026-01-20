رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند

أكدت رئيسة وزراء الدنمارك، أن بلادها لن تتخلى عن جزيرة جرينلاند، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش اليوم، الثلاثاء، عن أمله في أن يتم حل النزاع القائم بشأن جزيرة جرينلاند عبر الطرق الدبلوماسية.

وأكد بابيش أن جرينلاند جزء من الدنمارك، مضيفا أنه يجب انتهاج الحوار في هذه القضية نظرا لأن الدنمارك وأمريكا عضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومشددا على أن التهديدات تأتي بنتائج عكسية.

كما أعرب رئيس الوزراء عن توقعه بأن يتم إحراز تقدم في هذه القضية خلال النقاشات بين القادة في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة "دافوس" السويسرية، وذلك عبر رسالة مصورة نشرها قبيل انطلاقه إلى "دافوس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول الأوروبية بسبب دعمها لموقف الدنمارك وأحقيتها في جزيرة جرينلاند .. ومن المقرر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في بروكسل مساء الخميس لبحث الرد على ما وصف بأنه أحد أخطر التحديات التي تواجه العلاقات عبر الأطلسي منذ سنوات.