المستشار هشام بدوي يستقبل النائب العام لتهنئته برئاسة مجلس النواب
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

المصالح أولًا والسلام ليس أولوية.. ترامب يربط جرينلاند بالحرب التجارية مع أوروبا

ترامب
ترامب
محمد على

 يُغيّر دونالد ترامب طريقة وسياسة أمريكا، وكيفية تعامل أقوى دولة في العالم مع المجتمع الدولي.

وبحسب التقارير الصحفية، أرسل دونالد ترامب رسالة خاصة إلى رئيس وزراء النرويج يقول فيها إنه لم يعد يركز على السلام بعد حرمانه من جائزة نوبل للسلام.

نشرت صحيفة VG النرويجية تقريراً عن الرسالة، وأكد رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور صحة هذه الرسالة.

وفي الرسالة، اشتكى ترامب من عدم منحه جائزة نوبل على الرغم من ادعائه بأنه ساعد في إيقاف العديد من الحروب.

وذكر أنه سيركز بدلاً من ذلك على ما يعتقد أنه الأفضل للولايات المتحدة. 

وقال ترامب إن السلام لا يزال مهماً بالنسبة له، لكنه أضاف أن مصالح الولايات المتحدة تأتي الآن في المقام الأول.

وفي الرسالة نفسها، كرر ترامب مطالبته بأن تسيطر الولايات المتحدة على جرينلاند.

وقد شكك في تمسك الدنمارك بحقها في جرينلاند وقال إن البلاد لا تستطيع حماية الإقليم من روسيا أو الصين.

وقال ترامب أيضاً إن على حلف الناتو أن يفعل المزيد من أجل الولايات المتحدة، مدعياً ​​أنه فعل للحلف أكثر مما فعله أي رئيس قبله.

قال رئيس الوزراء ستور إنه تلقى الرسالة يوم الثلاثاء وأكد محتوياتها.

تأتي هذه الرسالة في وقتٍ صعّد فيه ترامب ضغوطه على الدول الأوروبية. 

فقد أعلن عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على البضائع القادمة من المملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا اعتباراً من الأول من فبراير، وحذّر من أن هذه النسبة قد ترتفع إلى 25% في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

ربط ترامب التهديد بفرض الرسوم الجمركية بجرينلاند، قائلاً إن الضغط سيستمر حتى يتم حل القضية.

وفي جرينلاند، اندلعت احتجاجات ضد أي محاولة أمريكية للاستيلاء على الإقليم.

دونالد ترامب سياسة أمريكا أقوى دولة العالم دول العالم رئيس وزراء النرويج

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

محمد عبدالله

سيراميكا كليوباترا يعلن ضم محمد عبدالله من الأهلي

طارق العشري

طارق العشري: أداء محمد هاني في كأس امم أفريقيا فاجئني

مركز شباب قرية جرزا

بيت الزواحف والقمامة.. مركز شباب جرزا بالجيزة يتحول إلى بؤرة إهمال تهدد الأرواح

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

