المصالح أولًا والسلام ليس أولوية.. ترامب يربط جرينلاند بالحرب التجارية مع أوروبا

يُغيّر دونالد ترامب طريقة وسياسة أمريكا، وكيفية تعامل أقوى دولة في العالم مع المجتمع الدولي.

وبحسب التقارير الصحفية، أرسل دونالد ترامب رسالة خاصة إلى رئيس وزراء النرويج يقول فيها إنه لم يعد يركز على السلام بعد حرمانه من جائزة نوبل للسلام.

نشرت صحيفة VG النرويجية تقريراً عن الرسالة، وأكد رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور صحة هذه الرسالة.

وفي الرسالة، اشتكى ترامب من عدم منحه جائزة نوبل على الرغم من ادعائه بأنه ساعد في إيقاف العديد من الحروب.

وذكر أنه سيركز بدلاً من ذلك على ما يعتقد أنه الأفضل للولايات المتحدة.

وقال ترامب إن السلام لا يزال مهماً بالنسبة له، لكنه أضاف أن مصالح الولايات المتحدة تأتي الآن في المقام الأول.

وفي الرسالة نفسها، كرر ترامب مطالبته بأن تسيطر الولايات المتحدة على جرينلاند.

وقد شكك في تمسك الدنمارك بحقها في جرينلاند وقال إن البلاد لا تستطيع حماية الإقليم من روسيا أو الصين.

وقال ترامب أيضاً إن على حلف الناتو أن يفعل المزيد من أجل الولايات المتحدة، مدعياً ​​أنه فعل للحلف أكثر مما فعله أي رئيس قبله.

قال رئيس الوزراء ستور إنه تلقى الرسالة يوم الثلاثاء وأكد محتوياتها.

تأتي هذه الرسالة في وقتٍ صعّد فيه ترامب ضغوطه على الدول الأوروبية.

فقد أعلن عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على البضائع القادمة من المملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا اعتباراً من الأول من فبراير، وحذّر من أن هذه النسبة قد ترتفع إلى 25% في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

ربط ترامب التهديد بفرض الرسوم الجمركية بجرينلاند، قائلاً إن الضغط سيستمر حتى يتم حل القضية.

وفي جرينلاند، اندلعت احتجاجات ضد أي محاولة أمريكية للاستيلاء على الإقليم.