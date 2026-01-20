قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
“أكاذيب”.. وزير الخارجية الإيراني ينتقد إلغاء مشاركته بدافوس
الجيش السوري: قسد انسحب من مخيم الهول وأخرج كل المحتجزين منه
شيخ الأزهر يؤكد لضيوف الأوقاف على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي بما يخدم المجتمعات
حماس: الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية
الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة
وفاة شاب داخل مسجد عقب أدائه الصلاة بشبرا الخيمة
القبض على طالبين تعاملا بشكل غير لائق مع معلمتهما
إجراءات قانونية تجاه سيدة ادعت استغلال فرد شرطة لعمله والتعدى على والدها
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد
أ ش أ

 أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ،اليوم /الثلاثاء/ على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك خلال استقبال رشيد اليوم - في قصر بغداد - النائب الثاني لرئيس مجلس النواب فرهاد الأتروشي، حيث جرى بحث الاستحقاقات الدستورية المقبلة".. وفقا لبيان صادر عن الرئاسة العراقية، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد الرئيس العراقي - خلال اللقاء - على "ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة في إطار احترام التوقيتات الدستورية وبما يضمن عدم عرقلة عمل مؤسسات الدولة ويعزز الاستقرار السياسي ويلبي تطلعات المواطنين".

وأشار إلى "أهمية إدامة التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خدمة للمصلحة الوطنية العليا وتعضيداً للمسار الديمقراطي في البلاد".

من جانبه، أكد الأتروشي، على "التزام مجلس النواب بمسؤولياته الدستورية"، مبيناً "أهمية التعاون بين القوى الوطنية لاستكمال الاستحقاقات المقبلة وترسيخ الاستقرار السياسي".

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد تشكيل الحكومة الجديدة قصر بغداد الاستحقاقات الدستورية المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

ترشيحاتنا

وزارة التربية والتعليم

التعليم تطلق مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري

وزيرة التنمية المحلية

منال عوض لـ سكرتيري العموم: تقييم جهود القيادات التنفيذية قبل نهاية يناير

جانب من اللقاء

لتقييم المرحلة الأولي .. اتفاقية تعاون بين التأمين الصحي الشامل ومنظمة الصحة العالمية

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد