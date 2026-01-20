الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة

أ ش أ

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ،اليوم /الثلاثاء/ على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك خلال استقبال رشيد اليوم - في قصر بغداد - النائب الثاني لرئيس مجلس النواب فرهاد الأتروشي، حيث جرى بحث الاستحقاقات الدستورية المقبلة".. وفقا لبيان صادر عن الرئاسة العراقية، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد الرئيس العراقي - خلال اللقاء - على "ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة في إطار احترام التوقيتات الدستورية وبما يضمن عدم عرقلة عمل مؤسسات الدولة ويعزز الاستقرار السياسي ويلبي تطلعات المواطنين".

وأشار إلى "أهمية إدامة التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خدمة للمصلحة الوطنية العليا وتعضيداً للمسار الديمقراطي في البلاد".

من جانبه، أكد الأتروشي، على "التزام مجلس النواب بمسؤولياته الدستورية"، مبيناً "أهمية التعاون بين القوى الوطنية لاستكمال الاستحقاقات المقبلة وترسيخ الاستقرار السياسي".