الجيش السوري: قسد انسحب من مخيم الهول وأخرج كل المحتجزين منه

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، أن تنظيم قسد قام بترك حراسة مخيم الهول، وبذلك أطلق من كان محتجزاً بداخله ليخرج.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء السورية سانا: سيقوم الجيش العربي السوري بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي بالدخول إلى المنطقة وتأمينها.



وأكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، التزامها المطلق بحماية الأكراد وصون أمنهم.

وختمت الهيئة السورية بيانها قائلة : فالجيش هو حصن لكل السوريين، وهدفه استعادة الاستقرار وحماية المؤسسات الحكومية.

ويحتجز في مخيم الهول بشمال شرق سوريا عائلات أفراد يُشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي.

وتشرف الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، على مخيمات الهول التي يسكنها عشرات آلاف الأشخاص، كثير منهم يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش، وذلك رغم مرور أكثر من ست سنوات على هزيمته ميدانيا في البلاد.

ويؤوي المخيم حاليا أكثر من 24 ألف شخص، بينهم 15 ألف سوري و3500 عراقي و6200 أجنبي.